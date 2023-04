Trotz eines Leerstands werden in Oberstaufen Container für Flüchtlinge errichtet

In Thalkirchdorf steht eine Pension frei. Der Vermieter will sie für die Unterbringung von Flüchtlingen anbieten. Warum stattdessen Container errichtet werden.

06.04.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Anstatt ein leer stehendes Gebäude in Thalkirchdorf zu nutzen, um Flüchtlinge unterzubringen, stellt das Landratsamt Oberallgäu lieber teure Wohncontainer auf eine Mülldeponie in Oberstaufen. Das sagt Alfred Mönch. Der 80-Jährige besitzt die „Mönchklause“ in Thalkirchdorf und hat das Gebäude bereits von 2015 bis 2020 an das Landratsamt für die Unterbringung von Flüchtlingen vermietet. Damals haben 30 Flüchtlinge für eine monatliche Gesamtmiete in Höhe von 4000 Euro plus Nebenkosten in der ehemaligen Pension gewohnt. Dass nun neu gebaut werde, obwohl er angeboten habe, das Gebäude für die gleichen Kosten wie damals zur Verfügung zu stellen und das Landratsamt auch Interesse gehabt habe, versteht er nicht.

