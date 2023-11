Trotz schweren Handicaps: So kämpft sich Schwimmerin Moana Schöll durchs Leben

Moana Schöll hat von Geburt an eine Klumphand, einen Herzfehler und ihr fehlt eine Niere. Beim Sport und in der Schule kann sie „wie die anderen“ sein.

28.11.2023 | Stand: 19:00 Uhr

Um 6.30 Uhr klingelt im Stillachtal der Wecker. Es steht ein langer Tag für Moana Schöll an. Die elfjährige Ausnahmesportlerin hat einen gewöhnlichen Schultag, Hausaufgaben und Schwimmtraining vor sich. Und sie wird ihn bewältigen.

Die Oberstdorferin hat einen angeborenen radialen Reduktionsdefekt beidseitig. Das bedeutet, die Schülerin besitzt rechts eine Klumphand, an der linken Hand fehlt ihr der Ballen am Daumen. Schöll fehlen zudem eine Niere und sie hat einen Herzfehler.

Trotz dieser Einschränkung lebt Schöll für den Sport und bewältigt neben internationalen Schwimmwettkämpfen neuerdings sogar noch Langlaufrennen, bei denen sie jüngst den deutschen Meistertitel errang.

Erste Operation mit eineinhalb Jahren

Auch wenn Schölls lockere Art den Anschein vermittelt, ihr Leben sei unbeschwert: In jungen Jahren musste die Elfjährige viel Last auf sich nehmen müssen, um an diesen Punkt zu gelangen. Ihre erste Operation hatte die gebürtige Itzerhoerin mit eineinhalb Jahren, drei weitere folgten in drei Jahren.

Durch selbstständige Fingerübungen konnte sie eine fünfte Operation abwenden, was jedoch nur durch die Unterstützung ihrer Eltern und enorme Disziplin möglich war. Als ihr Zeigefinger eingekürzt und zum Daumen umgesetzt wurde, um ihr das Greifen zu ermöglichen, war nicht damit zu rechnen, dass das kleine Mädchen eines Tages eine Karriere im Para-Sport einschlagen würde.

Schöll lernte schreiben und die PC-Tastatur

Schöll besucht die sechste Klasse des Gertrud-von-le-Fort-Gymnasiums Oberstdorf und wird auch im schulischen Alltag vor große Aufgaben gestellt. „Andere lernen schreiben, Moana muss schreiben und parallel schon die Tastatur lernen“, sagt ihre Mutter Meike.

Denn aufgrund der schnellen Ermüdung beider Hände schreibt die Schülerin seit der ersten Klasse an einem Computer mit speziell angefertigter Tastatur. Während der Grundschulzeit wurde sie vom Sonderpädagogischen Dienst begleitet, seit September bewältigt Schöll den Unterricht alleine. Dennoch ist Moana Schöll der Meinung: „Ich fühle mich nicht benachteiligt, ich bin gleich wie die anderen.“ Viele Klassenkameraden kennen sie und ihre Geschichte schon seit dem Kindergarten. Mutter Meike betont: „Wir sind immer offen mit dem Thema umgegangen.“

Zurück im Alltag der Schölls: Nachdem die Elfjährige gefrühstückt und ihren Hasen gefüttert hat, geht es um 7 Uhr zur Schule. Das ist der einzige Ort, an dem sie ihre Freunde trifft, denn nach der Schule steht dreimal wöchentlich das Training an. Wenn sie um 15.30 Uhr heimkommt, wird schnell gegessen und die Taschen gepackt: Schwimmsachen, ein Schulheft und das vorbereitete Abendbrot für die Heimfahrt.

Schöll schwimmt seit 2019 Wettkämpfe für den TV Immenstadt. Ihre Leidenschaft für das Wasser war bereits im Alter von drei Monaten zu erkennen. Ihre Mutter erzählt von ersten Versuchen beim Babyschwimmen. „Moana hat nach dem Wasser immer gestrahlt“, erzählt Meike Schöll. Heute besucht ihre Tochter das Training dreimal die Woche, wobei Distanzen von 4000 Meter pro Einheit keine Seltenheit ist. Auch im Urlaub lässt sie das Schwimmen nicht los, sagt Moana.

Seit 2023 ist Moana Schöll im deutschen Ski-Nordisch-Kader

Dieser Ehrgeiz hat sich 2022 bei den internationalen deutschen Meisterschaften in Berlin mit zwei Goldmedaillen über 200 Meter Freistil und 100 Meter Brust gezeigt. Seit diesem Jahr ist sie zusätzlich Teil des deutschen Para-Ski-Nordisch-Kaders.

Entdeckt wurde Schölls Langlauftalent bei einem Schnupper-Kurs in Bischofsgrün. Seither trainiert sie in der Langlaufgruppe des SC Oberstdorf und hat im Oktober ihren ersten großen Langlauftitel im Rahmen des Para-Continentalcups in Verbindung mit der deutschen Meisterschaft in Oberhof geholt. Die Langlauf-Wettkämpfe bestreitet sie dabei nur mit einem Stock und gehört somit zu der Einschränkungsklasse „LW8“.

Hinter den vielen Langlauf- und Schwimmmedaillen die Schöll an ihrer Wand im Kinderzimmer hängen hat, steckt viel Fleiß und Disziplin. Nach den zwei Wettkampftagen in Oberhof fuhr die Para-Sportlerin in den Herbstferien weiter nach Höchstädt, wo im Anschluss ein Vereinstrainingslager des TVI stattfand.

Sportliches Ziel: Paralympics

An diesem Tag ließ sich Schöll nicht davon abhalten, nach zwei Stunden Dauerlauf in der Skihalle noch zwei Stunden Wassertraining zu absolvieren. „Als Mama mich gefragt hat, ob es nicht zu viel war, habe ich „ja“ gesagt. Aber nächstes Mal müssen wir trotzdem nicht weniger machen“, erzählt Moana Schöll.

Ihr Vorbild ist die Para-Schwimmerin Verena Schott, die schon dreimal bei den Paralympics teilgenommen hat. Der größte Traum der Elfjährigen ist ihre Teilnahme bei den Sommer- und Winterspielen der Paralympics.