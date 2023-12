Fünf Gründe, wieso der TSV Oberstaufen als Herbstmeister in die Pause geht

In der Vorsaison scheiterte der TSVO in der Relegation, nun scheint der Kreisliga-Aufstieg nah wie nie. "Viele Chancen haben wir nicht mehr", sagt Kapitän Lingg.

Von Erik Perrey

01.12.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Im letzten Spiel vor der Winterpause gelang dem TSV Oberstaufen im Derby gegen den 1. FC Sonthofen II nach einem 0:2-Rückstand noch der 3:2-Siegtreffer - in der Nachspielzeit. Entsprechend ekstasisch fielen die Reaktionen aus. "Es gab einen Riesenknall, die Fans sind bis ans Feld gestürmt", erinnert sich Trainer Alexander Hartmann. Der große Jubel hätte aber nicht nur dem entscheidenden Tor, sondern der ganzen Hinserie gelten können. Nach 15 von 26 Spielen überwintert der TSVO in der Kreisklasse 4 als Herbstmeister - mit 35 Punkten. Vergangene Saison ist die Mannschaft noch in der Relegation gescheitert, nun scheint sie ihrem Ziel, dem Aufstieg in die Kreisliga, nah wie nie. Wir sprechen mit Hartmann und Kapitän Sebastian Lingg über die Hintergründe des Erfolgs.

