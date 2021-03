Turm auf dem Schlossberg in Oberstaufen abgerissen

An der Baustelle reagieren Oberstaufener betroffen auf den Abbruch. Doch nicht alle sind traurig, dass das Gebäude verschwindet.

09.03.2021 | Stand: 16:00 Uhr

Am Montag kurz nach acht fährt der Bagger seinen Greifarm aus und zertrümmert das Dach des Turms. Holzbalken und Ziegel stürzen in die Tiefe. An einem rund 20 Meter hohen Kran hängt eine Stahlmatte, die vor herabfallenden Steinbrocken schützen soll. Der obere Teil des Turms der ehemaligen Schlossbergklinik in Oberstaufen verschwindet für immer. Nur die Fundamente stehen noch. In Oberstaufen hatte es wie berichtet Widerstand gegen den Abriss gegeben. Um den Sorgen der Bürger hinsichtlich der Abbrucharbeiten des Schlossberg-Turms Rechnung zu tragen, hat die Geiger Unternehmensgruppe jetzt den Dialog mit dem Heimatdienst Oberstaufen gesucht. Die neue Eigentümerin will auf dem Areal der ehemaligen Schlossbergklinik ein Vier- oder Fünf-Sterne-Hotel bauen.