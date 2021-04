Turner Kilian Krapp vom TSV Sonthofen verpasst Quali für deutsche Meisterschaft um Haaresbreite

Ganz knapp hat es der 17-jährige Kilian Krapp vom TSV Sonthofen verpasst, sich für die deutsche Meisterschaft zu qualifizieren. Wie es dazu kam.

25.04.2021 | Stand: 09:52 Uhr

1,95 Punkte haben gefehlt: Um Haaresbreite hat Kilian Krapp, Turner beim TSV Sonthofen, die Qualifikation für die deutsche Jugendmeisterschaft verfehlt. Beim Qualifikationswettkampf in Unterföhring verpasste der 17-Jährige das Ticket für die Wettkämpfe in Leipzig nur knapp.

Beim Turnier in Oberbayern durften zwar nur Kaderturner teilnehmen, da der Vorzeige-Athlet aus Sonthofen allerdings in der 2. Bundesliga turnt und auch vor der Pandemie bereits bayerische Meistertitel abräumen konnte, durfte er mit Genehmigung des Landestrainers an der Qualifikation teilnehmen. Unter strengen Corona-Maßnahmen lief schon das Aufwärmprogramm ab – mit Abstand und Maske in der Halle. Nur an den Geräten durften die Athleten die Maske für die Dauer der Ausführung ihrer Übungen abgelegen. (Lesen Sie auch: EM in Basel: Deutsche Turner in vier EM-Finals)

Beim Sprung konnte Kilian Krapp sein Potenzial nicht ausschöpfen

Der 17-jährige Krapp startete an den Ringen und erturnte sich dort mit einer soliden Übung 11,05 Punkte. Danach ging es an den Sprung. Hier konnte der Oberallgäuer nicht sein Potenzial ausschöpfen, das er beim Einturnen gezeigt hatte. Durch eine geringe Flughöhe und einen Ausfallschritt bei der Landung wurde sein Sprung mit 12,50 Punkten von 14,00 Punkten Ausgangswert ausgewiesen.

Am Reck konnte der Sonthofer sein Leistungstief dagegen abfedern

Auch am Barren machte sich der Leistungsabfall weiter bemerkbar. Aufgrund eines Sturzes bei der Kippe in den Handstand im Seitverhalt erhielt Krapp eine Wertung von 9,95 Punkten für seine Übung. Am Reck konnte der Sonthofer sein Leistungstief dagegen wieder abfedern und erzielte mit 12,15 Punkten die höchste Wertung in seiner Gruppe (Jg. 17/18). Trotzdem lief der Wettkampf insgesamt nicht rund für den Athleten aus dem Oberallgäu. Am Boden musste er erneut einen Sturz beim Doppelsalto vorwärts einstecken und erhielt für die Übungen eine Wertung von 10,40 Punkten. Beim letzten Gerät, dem Pauschenpferd, erturnte sich Krapp 10,00 Punkte. Und trotzdem war die Enttäuschung beim Sonthofer Teenager groß, als bekannt wurde, dass die Gesamtwertung von 66,05 Punkten nicht genügte und Krapp um die mageren 1,95 Punkte nicht an die Qualifikationspunktzahl (68 Punkte) heranreichen würde.

Lesen Sie auch: Zeiten des Wandels: Der TSV Sonthofen stellt sich neu auf

Lesen Sie auch