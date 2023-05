TV Immenstadt steigt ohne Punktverlust in die Bezirksoberliga auf

Die Badmintonmannschaft des TV Immenstadt steigt nach einer perfekten Saison mit einer Bilanz von 24:0-Punkten in die Bezirksoberliga auf.

03.05.2023 | Stand: 11:00 Uhr

Die Badmintonmannschaft des TV Immenstadt sichert sich am letzten Spieltag der Punkterunde die Meisterschaft in der Bezirksliga Süd-Schwaben. Mit dem seit 14 Jahren einmaligem makellosen Ergebnis von 24:0-Punkten und seit nunmehr 16 Siegen in Folge erspielte sich das Team damit den Aufstieg in die höchste schwäbische Klasse, die Bezirksoberliga Schwaben.

Perfekte Punkteausbeute für den TV Immenstadt

Möglich war das unter anderem wegen der letztjährigen Neuzugängen Fabian Schäfer, Lothar Eich und Martina Prestele, die die Mannschaft erheblich verstärkten. Schäfer brachte als Trainer eine große Trainingsbegeisterung und Qualität mit in die Mannschaft. Das unterstreicht auch die Bezirkssaisonrangliste mit 74 Spielern, die Schäfer auf Platz eins und einzigen Spieler ausweist, der alle Spiele spielte und auch für sich entschied (13 Spiele/13 Siege) gefolgt von Maresa Krämer (13/12) und Markus Neugebauer (13/12).

Obwohl die Meisterschaft bereits nach dem vorletzten Spieltag rechnerisch schon sicher war, wollte der TVI am letzten Spieltag die Siegesserie ausbauen und ohne Punktverlust die Runde abschließen. Erster Gegner war die SG Pfuhl/Ludwigsfeld. Die Mannschaft galt allgemein als unbequem zu bespielen und so entwickelten sich auch die einzelnen Spiele, in denen die TVI’ler sich erst im dritten Satz durchsetzten. Zweiter und letzter Gegner der Tabellenvorletzte der VfL Günzburg, eine Pflichtaufgabe für die Immenstädter. Alle Spiele wurden klar in zwei Sätzen gewonnen, nur das Mixeddoppel (Ehrler/Kunz) ging mit 19:21, 16:21 verloren.

