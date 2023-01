TVI-Schwimmer erobern 19 Goldmedaillen in Haunstetten - Nachwuchs dominiert

Die Athleten des TV Immenstadt erobern beim Zirbelnuss-Schwimmen 19 Goldmedaillen. Die B-Jugend-Buben dominieren ihre Altersklasse einmal mehr.

20.01.2023 | Stand: 11:25 Uhr

Mit einem achtköpfigen Team startete die Schwimmabteilung des TV 1860 Immenstadt beim Zirbelnuss-Schwimmen in Haunstetten ins Jahr 2023. Und es wurde ein spektakulärer Auftakt. Denn der Wettkampf war hoffnungslos überlaufen. Mehrere Vereine erhielten keine Startplätze, da der ausrichtende SV Augsburg die Anzahl der Meldungen auf 2000 limitiert hatte. Dennoch starteten mehr als 400 Schwimmer aus Bayern, Sachsen und dem Saarland, es gab Starterfelder mit über 30 Schwimmern pro Jugendklasse.

Immenstadt holt unglaubliche 39 Medaillen

Die TVIler kämpften sich durch das üppige Programm und überzeugten einmal mehr mit brillanten Leistungen. Bei nahezu jedem Start schlugen die Städtler mit persönlicher Bestleistung an. Am Ende gingen 19 Gold-, 14 Silber- und sechs Bronzemedaillen auf das TVI-Konto. Jede Klasse hatte einen Fünfkampf aus unterschiedlichen Strecken zu bewältigen. Die Zeiten wurden in Punkte umgerechnet und addiert, die Athleten mit den fünf besten Resultaten erreichten das Finale (100 m Lagen).

Über 200 m Freistil startete Jonas Schneider mit 1:58,49 Minuten stark in den Mehrkampf – damit unterbot er seinen eigenen Vereinsrekord und war der Gesamtschnellste aller 73 Starter. Mit viermal Silber (50 m F, 100 m Rücken, 100 m Schmetterling und 200 m Lagen) schwamm er ins Finale der Jugend A (2006/07). Die dort geforderten 100 m Lagen bewältigte er in persönlicher Bestzeit (1:05,07) und holte Silber.

Ebenfalls Silber gab es für Ella Seidl (Jg. 2010). Sie hatte schon vor dem Finale mit sechsmal Gold und einmal Silber überzeugt. Die besten Leistungen zeigte sie über 200 m Freistil (2:21,29) mit 475 Punkten und über 400 m Freistil mit 478 Zählern (4:58,99).

Käser-Brüder und Schnalzger eine Klasse für sich

In der Jugend B (2008/09) schwamm auch Lisanne Hoffmann sechsmal Bestleistung. Über 200 m Brust unterbot sie in 2:59,36 erstmals die Drei-Minuten-Marke und gewann Silber. Bei den Buden hatte der TVI mit Lovro Drasic, Jakob Schneider, Anton und Xaver Käser sowie Maximilian Schnalzger fünf Eisen im Feuer. Drasic überzeugte mit großen Leistungssprüngen und freute sich über die Plätze 13, 14 und 15. Schneider (2009) zeigte ebenfalls fünf Bestzeiten. Als der jüngere Jahrgang der Jugend B hatte er jedoch mit den 2008ern zu kämpfen und erreichte die Ränge vier bis sieben.

Regelmäßig unter den besten Drei waren die Käser-Zwillinge sowie Maximilian Schnalzger zu finden. Über 50 und 200 m Freistil, 200 m Schmetterling und 200 m Lagen gehörte das Podest immer dem TVI. Insgesamt gab es vor dem Finale für Anton sechsmal Gold und einmal Silber, für Maximilian je zweimal Gold, Silber und Bronze sowie für Xaver einmal Gold, zweimal Silber und dreimal Bronze. Im Finale kamen vier der fünf Finalisten vom TV Immenstadt. Den Sieg holte sich Anton (1:08,98) vor seinem Bruder Xaver (1:12,13) und Maximilian (1:12,50). Jakob beendete den Endlauf als Fünfter.

Krönender Abschluss war die Staffel der Jahrgänge 2008 bis 2011 (6 x 50 m F): Anton Käser, Jakob Schneider, Lisanne Hoffmann, Xaver Käser, Ella Seidl und Maximilian Schnalzger triumphierten in 2:59,05 Minuten souverän vor dem gastgebenden SV Augsburg (3:10,87) und dem SC Delphin Ingolstadt (3:25,38).