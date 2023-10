Überfliegerin Seidl: Immenstadt dominiert beim "Internationalen Schwimmfest"

Beim 35. Internationalen Schwimmfest mit 300 Athleten geben die Lokalmatadore den Ton an. Die 13-jährige Ella Seidl gewinnt insgesamt siebenmal Gold.

Sportlich ging es hoch her, die Stimmung in der Halle war elektrisieren und die Lokalmatadore haben den Wanderpokal geholt. Das traditionsreiche Immenstädter Schwimmfest, das heuer seinen 35. Geburtstag feierte, lockte 19 Vereine und 300 Athletinnen und Athleten ins Oberallgäu.

Teilnehmende Clubs sind voll des Lobes

Nach akribischer Vorbereitung und ausgeklügelter Planung konnten die Gastgeber des TV 1860 Immenstadt ihren Wettkampf nahezu perfekt über die Bühne bringen.

Von der elektronischen Zeitmessung über den berechneten Zeitplan bis hin zu den Siegerehrungen klappte alles wie am Schnürchen. Alle Helfer wussten, wer wo „hinlangen“ musste und trugen so maßgeblich zum erfolgreichen Gelingen der Veranstaltung bei.

Die teilnehmenden Vereine sparten nicht mit Lob für die Organisation. Auch die Gäste der SG Bille Hamburg staunten über den professionell durchgeführten Wettkampf im tiefen Süden und wollen einige Aspekte für eigene Wettkämpfe übernehmen.

TVI liegt schon nach dem ersten Wettkampftag deutlich in Führung

Doch nicht nur organisatorisch lief es für die TVIler. Auch sportlich dominierten die Städtler ihr Schwimmfest. War es im Vorjahr noch spannend bis zum Schluss im Kampf um den begehrten Wanderpokal, lagen die Immenstädter diesmal bereits am Ende des ersten Wettkampftags mit knapp 200 Punkten in Führung.

Diesen Vorsprung bauten sie am zweiten Tag der Veranstaltung konsequent aus und siegten schließlich mit 2119 Zählern deutlich vor dem TV Kempten (1740). So bleibt der Hermann-Joas-Gedächtnispokal ein weiteres Jahr im Städtle. Auf den Plätzen drei bis fünf folgten der VFL Kaufering, der TSV Gersthofen und die Fürstenfeldbrucker Wasserratten.

Das riesige Aufgebot der TVI-Starter mit 43 Schwimmern, die zu insgesamt 332 Starts ins Wasser sprangen, erschwamm 111 Medaillenränge (34 mal Gold, 39 mal Silber, 38 mal Bronze). Zudem gewannen vier ihrer Athleten den Preis für die beste Jahrgangsleistung.

Ella Seidl räumt siebenmal Gold ab

Erfolgreichster Medaillensammler des TVI war der elfjährige Oleh Zelenskyi, der alle seine neun Einsätze im Jahrgang 2012 in „Gold“ verwandelte. Da er fast unschlagbar war, verdiente er sich auch den Pokal als Jahrgangsbester. Den zweiten Ehrenpreis sicherte sich Neuzugang Yehor Tomiev im Jahrgang 2011. Der Zwölfjährige fährt bis aus Füssen zum Schwimmtraining beim TVI.

Siebenmal Gold im Jahrgang 2010 erkämpfte sich Ella Seidl. Auch sie gewann den Preis für die beste Jahrgangsleistung. Der vierte Ehrenpreis ging an Jonas Schneider (06/07). Der 16-Jährige siegte fünfmal in seiner Wertungsklasse. Über alle Freistildistanzen war er zudem Schnellster des Events. Gesamtschnellster über 50 und 100 m Brust war Anton Käser.

In der offenen Wertung über die längeren Distanzen punkteten außerdem Lisanne Hoffmann als Zweite über 400 m Lagen und als Dritte über 400 m Freistil. Über 400 m Lagen mit auf dem Siegerpodest stand Ella Seidl, die sich Bronze sicherte. Jeweils Zweiter über beide 400-Meter-Strecken wurde Marcus Joas. Über 400 m Lagen holte sich Anton Käser wie Seidl die Bronzemedaille.

Staffel feiert einen Riesenerfolg

Bei den jüngsten Startern holten Tabea Zähringer, Noah Schmölz (bd. 2015), Maximilian Hoffmann, Pia Weyermann (bd. 2014) und Roman Zähringer (2013) neun Medaillen. Anna Bareth (2014), Viktoria Franke, Leni Schaller und Lena-Marie Nusser (alle 2013) zeigten steigende Leistungskurven.

Einen Riesenerfolg fuhr die 10 x 50-Freistil-Mixed-Staffel mit Maximilian Schnalzger, Lisanne Hoffmann, Ella Seidl, Bernd Seidl, Christine Zähringer, Vanessa Hoffmann, Marcus Joas, Nicola Hengge, Simon Joas und Jonas Schneider ein. Die Städtler schlugen sieben Sekunden vor Kaufering und 33 Sekunden vor Kempten an.

In der Zehn-Minuten-Staffel der Männer (Jonas Schneider, Marcus Joas, Simon Joas, Maximilian Schnalzger) ging der Sieg ebenfalls an den TVI, der in zehn Minuten 1100 Meter schaffte. Hinter dem TV Kempten (1050m), der hier Zweiter wurde, platzierte sich die zweite TVI-Staffel mit Jakob Schneider, Anton Käser, Xaver Käser und Armin Wetzel mit 1000 zurückgelegten Metern. (jo)