Schulen an den Landkreis übergeben? Stadtrat Sonthofen ist skeptisch

28.10.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Die weiterführenden Schulen in Sonthofen – also Gymnasium, Real- sowie Fachoberschule – sollen an den Landkreis abgegeben werden. Das beschloss der Stadtrat Sonthofen mehrheitlich. Fünf Gegenstimmen, eine fast zweistündige kontroverse Debatte und kritische Zwischentöne selbst von Stadträten, die am Ende zustimmten, bewiesen aber: Es gibt reichlich Skepsis in Sonthofen, was die Abgabe der Einrichtungen aus kommunaler Hand angeht.

Im Gegensatz dazu hatten der Stadtrat Immenstadt sowie der Marktgemeinderat Oberstdorf jeweils einstimmig den Weg frei gemacht. Auch der Kreisausschuss hatte Anfang der Woche dem Kreistag einstimmig empfohlen, dafür zu votieren. Letzterer trifft sich an diesem Freitag, um über das Thema zu beraten.

Fallen weiterführende Schulen im Oberallgäu an den Landkreis?

Allen voran die Vertreter der SPD-Fraktion hatten große Bedenken. Steffanie Blaser-Reimund fand es „schade, dass bei den Gesprächen keine andere Finanzstruktur gefunden wurde“. Außerdem bemängelte sie, dass die Kommune künftig Miete für ursprünglich städtische Liegenschaften zahlen müsse. Denn auch zugehörige Sportstätten gehen – außer in Immenstadt – ins Eigentum des Landkreises über. Blaser-Reimund erwähnte dabei die Turnhalle an der Berghofer Straße. Sie wurde jedoch von Bürgermeister Christian Wilhelm, Landrätin Indra Baier-Müller und Ralph Eichbauer vom Landratsamt, die ebenfalls bei der Sitzung anwesend waren, korrigiert: Die angesprochene Einrichtung verbleibe bei der Kommune, weil dort keine weiterführende Schule angeschlossen sei. Baier-Müller ergänzte: Es sei mit weniger Aufwand verbunden, wenn der Landkreis auch die betroffenen Sportstätten übernehme. Sie zeigte sich aber grundsätzlich offen, darüber noch einmal zu diskutieren.

Kritik von Schulkollegen am Gymnasium Sonthofen: Warum muss es so schnell gehen?

Kritik äußerte auch Winfried Engeser ( SPD), Lehrer am Gymnasium: Manche seiner Schulkollegen verstünden nicht, „warum es so schnell gehen muss“. Mit der Stadt als Sachaufwandsträger seien die Vertreter der Schule sehr zufrieden gewesen. „Wir hoffen, dass es fürs Gymnasium positiv weitergeht“, sagte Engeser. Baier-Müller wies darauf hin, dass es eine ausführliche Besprechung mit Fraktionsführern der Kommunalparlamente gegeben habe. Es sei nicht unbedingt hilfreich, sich noch mehr Zeit zu nehmen. Laut Landratsamt laufen die Vorgespräche seit gut eineinhalb Jahren.

Josef Zengerle (CSU) betonte, dass die sogenannte Heimfallregelung ein wichtiger Bestandteil des Übergabevertrags sei. Dabei geht es darum, dass die Kommune das Eigentum an der Schule zurückverlangen kann, sollte der Schulbetrieb beendet werden. Er wies allerdings auch auf finanzielle Fragen hin: Die Spielräume im Haushalt der Stadt Sonthofen würden in den nächsten Jahren nicht zunehmen. Er fragte Baier-Müller, wie sich die Kreisumlage – also die Abgaben der Kommunen an den Landkreis – künftig entwickle. Die Landrätin antwortete, dass es jetzt „unseriös“ sei, hier eine konkrete Aussage zu machen. Klar sei aber, dass Baumaßnahmen „uns bei der Kreisumlage beschäftigen werden“.

Belegung der betroffenen Sporthallen ist weiterhin Sache der Kommune

Der Zweiten Bürgermeisterin Ingrid Fischer (Grüne) war es wichtig, noch viele Fragen zu klären. Ein Beispiel: Wer kümmere sich um die künftige Belegung der Hallen? Das verbleibe bei der Kommune, erklärte Rathauschef Wilhelm. Fischer war zudem nicht klar, ob Grundstücke und Schulräume eine Einheit bilden, wenn es um die Frage des Eigentums geht. Wilhelm erklärte, dass Flächen und Gebäude zusammen gehörten.

Fischer appellierte, den Entwurf des Übergabevertrags im Haupt- und Finanzausschuss vorzulegen, um wesentliche Fragen nochmals zu klären. Das wurde im Beschluss festgehalten. Der Bürgermeister machte bei der Debatte indes keinen Hehl daraus, wie seine Sicht der Dinge ist: Für die Kommune werde es finanziell immer schwieriger, große Ausgaben für die weiterführenden Schulen zu stemmen.

