Verantwortliche haben sich noch nicht mit der Versicherung geeinigt

Natascha Glasow ist eine Kämpferin. Im März 2021 hat sie durch ein verheerendes Feuer – ausgelöst durch einen von einer Helferin liegengelassenen Leinöllappen – ihr Lebenswerk verloren. Eine Ferienstätte für Alleinerziehende in Wertach. „In dieser Form einmalig in Deutschland“, sagt Glasow. Das Gebäude sei mit einer Neuwertversicherung gut abgesichert gewesen. Davon war sie, die Tochter der Besitzerin überzeugt – vor dem Brand. Aber die Verhandlungen mit der zuständigen Versicherung ziehen sich immer noch hin. Die 59-Jährige hofft, dass im Frühjahr 2024 endlich mit dem Neubau begonnen werden kann.

Fachanwalt berät die Besitzerin

Glasow hat zur Unterstützung seit zwei Jahren einen Fachanwalt an ihrer Seite. Der berät sie und ihre Mutter, die Besitzerin des Hauses. Es gibt seit Monaten eine Bauplanung. Diese enthalte fünf Prozent weniger Nutzfläche. Glasow betont im Gespräch mit der Redaktion auch, „dass wir uns keinesfalls bereichern wollen“.

Sie sagt: „Wir würden gerne genauso bauen, wie das Haus früher war. Aber das ist gesetzlich nicht möglich.“ Es gebe aktuelle Bau- und Brandschutzvorschriften. Es müsse beispielsweise auch ein Aufzug ins Haus mit den zwölf Gästezimmern und den 600 Jahre alten Grundmauern, die noch stehen. Das sei eine Forderung der Baubehörde. (Lesen Sie auch: Neue Ortsmitte Wertach ist auf der Zielgeraden)

Besitzerin Berta Glasow und ihre Tochter Natascha. Die Wertacher Mühle ist im März 2021 abgebrannt.

Seit Kurzem ist Natascha Glasow arbeitslos gemeldet. Das habe sie „aus der Not heraus“ gemacht. Der Verein „Wertacher Mühle“, der die Familienferienstätte betrieb und bei dem sie als Geschäftsführerin und Hausleiterin angestellt war, sei „finanziell am Ende durch die lange Verzögerung des Baubeginns“. Sie hatte sich das anders vorgestellt.

"Es kann sich niemand leisten, auf riesigen Schulden zu sitzen"

Aber auch in der Not wollen sie und ihre Mutter nicht klein beigeben. Die Versicherung, so scheint es, hat in der resoluten Sozialarbeiterin eine Verhandlungspartnerin, die weiß, was sie will: Die Versicherung soll den Neubau weitgehend bezahlen. Glasow sagt: „Nach mehreren Jahren Stillstand kann es sich niemand leisten, auf riesigen Schulden sitzen zu bleiben.“

Das sagt die Versicherung

Warum zieht sich die Abwicklung so lange hin, wie ist der Stand? Was ist ungewöhnlich an diesem Fall? Diese Fragen stellten wir der zuständigen Versicherungskammer. Die Antwort per E-Mail lautet: „Als Versicherer sind wir verpflichtet Schäden zu prüfen. Bei komplexen Ereignissen ist eine Vielzahl von Parametern zu berücksichtigen, auch wenn wir die individuelle Situation der Versicherten – so auch die der Familie Glasow – bedauern. Wir sind zuversichtlich, dass wir zu einer zufriedenstellenden Lösung kommen.“

Mittlerweile haben die Glasow-Frauen einige andere Unternehmer, darunter auch Landwirte aus dem Allgäu, kennengelernt, die sich nach einem Brand und dem Wiederaufbau von der gleichen Versicherung schlecht betreut und beraten fühlten.

Austausch in einer Selbsthilfegruppe

Sie alle müssten nun einen großen Berg an Schulden abbezahlen. Manche Betroffene seien vor Sorge „richtig krank geworden“. In einer Selbsthilfegruppe tauschten sich diese „Geschädigten“, wie sie sich nennen, nun aus. Ziel sei es, sich gegenseitig „Kraft zu geben“ und wenn nötig, auch mal vor Ort mit anzupacken.

Fast zweieinhalb Jahre ist der Brand in Wertach nun her. Glasow wohnt seitdem in einer einfach ausgebauten Wohnung im rustikalen Stallgebäude. Drei Pferde, Hasen und Katzen gehören zum Haushalt. Als Hausleiterin hatte sie früher mit in der Familienferienstätte gewohnt. Das ist für die Zukunft auch wieder geplant.

Nach dem Brand haben ihr viele aus der Familie und auch aus dem Kreis ihrer Stammgäste geholfen, den Schutt wegzuräumen und alles für einen möglichen Bau vorzubereiten. Die alten Grundmauern sind mit einem dicken Foliendach abgedeckt. 60.000 Euro Spendengeld seien eingegangen. Glasow rührt die große Hilfsbereitschaft.

Wertacher Mühle 2023 Zwei Jahre nach dem Brand vom Aufbau noch keine Spur. Immer wieder kommen frühere Stammgäste (meist Alleinerziehende), um Hausleiterin Natascha Glasow zu besuchen und mit ihr ein paar angenehme Stunden zu verbringen.

In den vergangenen Wochen seien zudem „sicherlich 40 Leute zu Besuch da gewesen“. Die ehemaligen Hausgäste übernachteten nun woanders, seien aber gekommen, um eines der Pferde auszuführen, Rasen zu mähen oder mit Glasow zu kochen und am Lagerfeuer zu sitzen.

Zu den ehemaligen Gästen habe sie ein „familiäres Verhältnis“, eines auf Augenhöhe. Sie würden der Sozialarbeiterin nach wie vor ihre Sorgen und Nöte anvertrauen. Alle würden sich zudem sehr dafür interessieren, wie es nun weitergeht und sie „sind total traurig, dass hier bislang nichts passiert“, sagt Glasow. Sie rechnet frühestens 2026 mit einer Fertigstellung der Ferienstätte.

