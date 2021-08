Er wolle ihnen etwas schenken: "Uhren-Gauner" betrügt zwei Oberallgäuer

In Oberstdorf und Immenstadt ist jeweils ein Mann von einem Betrüger um Geld gebracht worden. Der Unbekannte nutzte eine perfide Masche.

Ein 85-jähriger Oberstdorfer hat bei der Polizei einen Betrug gemeldet, nachdem er in der Zeitung von einem ähnlichen Betrugsfall gelesen hatte. Wie er der Polizei erzählte, sei er ebenfalls auf einen "Uhren-Gauner" hereingefallen.

Der Oberstdorfer war am vergangenen Samstag am späten Vormittag in Oberstdorf von einem etwa 30- bis 40-jährigen Mann mit rundem Gesicht und kurz rasierten Haaren angesprochen worden. Laut Polizei sprach der Mann Deutsch mit ausländischem Akzent und erklärte dem 85-Jährigen, dass er ihn kenne. Er schenkte dem Oberstdorfer zwei Uhren, für die dritte wollte er 800 Euro.

85-Jähriger hebt Geld am Bankautomaten ab

Die beiden Männer gingen daraufhin zur Bank, wo der Oberstdorfer die Kaufsumme für die Uhr abheben wollte. Dabei griff der Mann in die Tastatur des Bankautomaten und änderte die Summe auf 1.000 Euro ab. Als das Geld aus dem Automaten kam, nahm es der Unbekannte an sich und steckte es ein. Anschließend ging er wortlos in Richtung des Bahnhofplatzes davon. (Lesen Sie auch: Betrüger wollen Kemptener durch perfide Masche um Geld bringen)

Oberstdorfer fährt bei Unbekanntem im Auto mit

Der 85-Jährige folgte dem Mann und holte ihn an dessen Fahrzeug ein. Dort nahm er sich die im Pkw liegende Uhr. Der unbekannte Mann brachte den 85-Jährige danach noch zurück zu dem Ort, an dem er den Oberstdorfer angesprochen hatte und fuhr schließlich davon.

Der Mann soll einen grünen Suzuki Vitara gefahren haben. Zeugen, die die beiden Männer oder das Auto gesehen haben beziehungsweise ebenfalls Opfer des "Uhren-Gauners" wrurden, sollen sich bei der Polizei Obersdorf unter 08322/96040 melden.

"Uhren-Gauner" auch am Montag in Immenstadt unterwegs

Bereits am Montag war ein 86-Jähriger in Immenstadt von einem Unbekannten angesprochen worden. Dieser erzählte dem Mann, dass er ihn von früher kennen würde und ihm etwas schenken wolle. Der Betrüger ging dann mit dem 86-Jährigen zu diesem nach Hause, wo der Unbekannte drei Uhren vorlegte.

Zwei wollte er dem 86-Jährigen schenken, für die dritte aber 1.200 Euro haben. Die beiden einigten sich auf 850 Euro. Da der Immenstädter nicht so viel Geld zu Hause hatte, ging er mit dem Unbekannten zur Bank und hob 1.000 Euro am Automaten ab. Letzterer griff sich die Scheine und lief davon.

Der Mann soll

etwa 40 Jahre alt sein

etwa 1,75 Meter groß sein

ein rundes Gesicht haben

kurz rasierte Haare haben

eine helle Jacke getragen haben

Deutsch mit ausländischem Akzent sprechen

