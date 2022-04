Ukraine-Flüchtlinge ziehen vermehrt von privaten Wohnräumen in Unterkünfte des Landkreises Oberallgäu

Viele Privatleute rechneten nicht damit, die Menschen aus der Ukraine dauerhaft aufzunehmen. Wie vielen Geflüchteten der Landkreis Wohnraum bieten kann.

Ukraine-Flüchtlinge im Oberallgäu ziehen vermehrt von privaten Unterkünften in Unterbringungen des Landkreises. Das teilt Sprecherin Franziska Springer auf Anfrage unserer Redaktion mit. Derweil dauert der Krieg in der Ukraine weiter an. Wie viele Flüchtlinge noch hinzu kommen werden, ist schwierig abzuschätzen. Das stellt die Planungen des Landratsamtes Oberallgäu für die Aufnahme von Geflüchteten vor Herausforderungen. „Dafür bräuchten wir eine Glaskugel“, sagt Springer.

Derzeit sind nach Angaben des Landratsamtes 1047 ukrainische Flüchtlinge im Oberallgäu gemeldet. Dabei handelt es sich insgesamt um 611 Erwachsene und 436 Minderjährige. Die Dunkelziffer könnte durchaus höher liegen, weil Ukrainerinnen und Ukrainer sich bis zu 90 Tage ohne Visum in der Europäischen Union aufhalten dürfen.

Unterkunft bei Privatleuten war nicht auf Dauer gedacht

Ein Großteil der Flüchtlinge ist laut Springer nach wie vor in privaten Unterkünften untergebracht. „Wir rechnen damit, dass das jetzt langsam wegbricht.“ Dass die Ukrainer nun vermehrt in Unterkünfte des Landkreises umziehen, sei verständlich, sagt Springer. Privatpersonen rechneten meist nicht damit, die Menschen dauerhaft bei sich wohnen zu lassen. Als Beispiel nennt Springer Ferienwohnungen, die nun wieder an Urlauber vermietet würden.

Die Unterkünfte, die der Landkreis zur Verfügung stellt oder noch stellen wird, bieten laut Springer Platz für etwa 360 bis 400 Menschen. Wenn darüber hinaus ein paar Dutzend Flüchtlinge hinzukämen, gebe es aber noch weitere Möglichkeiten. Dabei seien die Notunterkünfte nicht miteingerechnet.

Sachspenden würden zurzeit nicht benötigt. Ein eigenes Spendenkonto hat das Landratsamt Oberallgäu nicht eingerichtet. Wer helfen will, kann aber zum Beispiel an die „Aktion Deutschland hilft“ spenden.

