Ukraine-Krieg: Friedenschor in Sonthofen erzeugt Gänsehaut

Etwa 180 Aktive aus dem Allgäu-Schwäbischen Musikbund setzen in Sonthofen ein starkes Zeichen gegen den Krieg. Beim Friedenschor wirken Musiker aus Odessa mit.

12.04.2022 | Stand: 19:01 Uhr

Zu einem kurzfristig anberaumten „Friedenskonzert für die Ukraine“ luden am Montagabend auf dem Platz zwischen Rathaus, Landratsamt und Feuerwehrhaus der Bezirk II des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes samt der Musikkapelle Buchenberg. Ihren Ausdruck über die entsetzlichen Geschehnisse in der Ukraine verliehen ASM-Bezirksvorsitzender Stephan Thomae, ASM-Vizepräsidentin Centa Theobald, Landrätin Indra Baier-Müller und Bürgermeister Christian Wilhelm in kurzen Ansprachen.

Musiker aus vielen Kapellen im Oberallgäu

Als Dirigenten des etwa 180-köpfigen „Friedenchors“ mit Teilnehmern aus vielerlei Kapellen der Region fungierten Bezirksdirigentin Ramona Dornacher (Hymne der Freundschaft), Bezirksjugendleiter Jakob Golus (Mein Heimatland), Nikolay Paskal (Schwabenhymnus), Stephan Thomae (Deutschlandlied) und schließlich Vadym Paskal mit der ukrainischen Nationalhymne, die viel Gänsehaut beim Publikum erzeugte.

Vadym Paskal und sein Bruder Nikolay stammen aus der Ukraine, leben in Fischen und arbeiten als Dirigenten bei Oberallgäuer Musikkapellen (wir berichteten). Unterstützt wurde der „Friedenschor“ von mehreren Sponsoren und durch Spenden der zahlreichen Besucher.

Der Bezirk 2 Sonthofen im Allgäu-Schwäbischen Musikbund (ASM).

