Ukrainische und Oberallgäuer Musiker gestalten "Herzkonzert" in Altstädten

Musikern aus der Ukraine und aus dem Oberallgäu gelingt ein sehr bewegendes „Herzkonzert“ in der Altstädter Pfarrkirche. Der Erlös dient der Ukrainehilfe.

28.04.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Musikern aus der Ukraine und dem Oberallgäu ist ein sehr bewegendes „Herzkonzert“ mit Andacht in der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Altstädten zugunsten der Ukrainehilfe der Pfarrei gelungen. Kateryna Pachewa (Piano), Vadym Paskal (Posaune), Nikolay Paskal (Klarinette), Liza Gudina (Querflöte), Christina Heider (Gesang) und Heike Glinka (Piano) boten ein Programm, das bei den Besuchern Emotionen, Nachdenklichkeit, aber auch Hoffnung für den Frieden und Freude auslöste.

Altstädter Kirche in ukrainischen Farben geschmückt

Ein „Adagio“ von Benedetto Marcello für Posaune eröffnete das Herzkonzert. Pfarrer Josef Kühn führte mit einfühlsamen Worten in den Abend ein. Übersetzt wurden die Gebete und Texte von Nelia Kadar für die ukrainischen Besucher. „Diese Stunde“, ein tröstendes Lied für Sopran, leitete über in das düstere „Largo“ für Querflöte von Jean Baptiste Loeillet. Gebete für den Frieden wurden mit der Klarinette begleitet durch die „Aria“ von Eugène Bozza. Gemeinsam mit den Musikern stimmte die Gemeinde in das Lied „Wo Menschen sich vergessen“ ein. „Pace e bene“ (Frieden und Heil), ein Lied aus der Franziskusmesse (Komponist Robert Haas) ertönte in der mit den ukrainischen Farben geschmückten Kirche.

Unvergessliches Erlebnis

Es folgten wunderbare Musikstücke für Klarinette („Idylle“) sowie Posaune („Largo“) und Querflöte („Divertimento d-Moll“), begleitet von der Konzertpianistin Kateryna Pacheva. Zwischen den Darbietungen gab es tiefgehende Texte und Gebete, und immer spielte der Frieden die zentrale Rolle. Dietrich Bonhoeffers „Von guten Mächten wunderbar geborgen“ und dem Zwischenruf „Schalom Chaverim“ sowie „Bewahre uns Gott“ leiteten über in den letzten Abschnitt des Konzertes, das durch die Organisation, Gestaltung und Moderation von Christina Heider zu einem unvergesslichen Erlebnis wurde.

Herzkonzert in Altstädten vermittelt Hoffnung

„Eine Mondscheinnacht“, eines der schönsten ukrainischen Lieder, bildete einen Höhepunkt des Herzkonzertes. Christina Heider sang dieses Lied sehr bewegend in ukrainischer Sprache und wurde, wie bei allen ihren Musikstücken, von Heike Glinka am Piano begleitet. „Che soave zeffiretto“ von Mozart, präsentiert vom Duo Liza und Nikolay (Querflöte, Klarinette), erweckte die Hoffnung auf Frieden und ein Ende des Krieges. Mit dem Lied „Prayer for Ukraine“, Gebet für die Ukraine, in ukrainischer Sprache (Christina Heider, Sopran), setzten die Musiker einen weiteren sehr bewegenden Akzent.

Christian Schröttle bedankte sich bei allen, die ihr Herz für den Frieden öffnen und die Ukrainer, wie auch immer, unterstützen. Das herzergreifende Konzert ging mit dem irischen Segenslied „May the road rise to meet you“ zu Ende.

