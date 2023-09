Umleitung bremst Radfahrer in Oberstdorf aus

Radler fahren vor Oberstdorf 2,5 Kilometer länger als sonst vom „Geiger-Kreisel“ zum Ortseingang. Wie sie reagieren und was der Fahrradclub sagt.

28.08.2023 | Stand: 16:13 Uhr

2,5 Kilometer Strecke. Für Radsportler, wie die Profis, die dieses Wochenende bei der Tour de France an den Start gehen werden, ein Klacks. Für normale Radler allerdings, ist eine Verlängerung des Weges um 2,5 Kilometer nicht unerheblich. Gerade dann, wenn die ursprüngliche Strecke nur 1,2 Kilometer lang war. Diese Erfahrung machen gerade Radfahrer, die auf der ausgeschilderten Umleitung vom Kreisel am Oberstdorfer Ortseingang zum „Geiger-Kreisel“ unterwegs sind. Aufgrund von Bauarbeiten an der Stillachbrücke erhöht sich ihr Weg von 1,2 auf 3,7 Kilometer. Nicht alle halten sich darum an die offizielle Umleitung.

Radfahrer fahren lieber zusammen mit den Autos

Die Kreisstraße zwischen dem Kreisverkehr am Oberstdorfer Ortseingang und dem „Geiger-Kreisel“ ist aufgrund der Erneuerung der baufälligen Stillachbrücke wie berichtet voraussichtlich bis Freitag, 22. September, gesperrt. Für Fahrzeuge, die aus Oberstdorf Richtung Norden fahren, wurde deshalb eine Fahrbahn über den parallel zur Kreisstraße verlaufenden Geh- und Radweg eingerichtet. Für Radler bedeutete das die Ausschilderung eines neuen 2,5 Kilometer längeren Weges entlang der Breitach und Trettach Richtung Rubi. Viele fahren deshalb lieber zusammen mit den Autos weiter auf dem ursprünglichen Radweg. Für Fußgänger gibt es eine kürzere Umleitung westlich der gesperrten Straße. (Lesen Sie hier: Weniger Staus rund um Oberstdorf - Konzept bringt eine U-Bahn ins Spiel)

Vorsitzender des ADFC: Umleitung ist "unpraktikabel"

Lutz Bäucker, Kreisvorsitzender des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) Kempten-Oberallgäu, hält die Umleitung für Radler am Oberstdorfer Ortseingang für „unpraktikabel“. Radfahrer werden nicht gleichberechtigt behandelt. In der Praxis lasse sich wohl nicht verhindern, dass Radfahrer die Abkürzung über die Umleitung für Autofahrer trotz des Verbots nutzen, sagt Bäucker. Dass sie dadurch durch Motorkraftfahrzeuge gefährdet werden, sei unvermeidbar, weil der gesetzlich vorgeschriebene Überholmindestabstand von zwei Metern nicht realisierbar sei. Er findet, eine Änderung der Situation sei für alle Verkehrsteilnehmer wünschenswert. Der ADFC stehe den Verkehrsverantwortlichen zur Beratung gerne zur Verfügung.

Das Landratsamt teilt auf Anfrage mit, dass sich leider nicht alle Radler an die Beschilderung halten. Einige fahren mit dem Autoverkehr mit. Darum haben sie den Weg etwas verbreitert (siehe Bild) und lassen „ortskundige“ Radfahrer auf dem Kiesstreifen mitlaufen. So soll verhindert werden, dass Radfahrer dem Verkehr entgegen fahren. Diese Variante stehe nicht während der gesamten Bauzeit zur Verfügung, sei nicht beschildert und die Radfahrer müssen auf dem Weg absteigen, sagt die Pressesprecherin.

Derzeit keine Anpassung geplant

Weder von Fußgängern noch von Radfahrern seien aktuell Beschwerden aufgrund der Situation bekannt. Die Umleitungen funktionieren und derzeit seien auch keine Änderungen geplant, heißt es vom Landratsamt.

