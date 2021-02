Umräumen vor der Schulöffnung im Oberallgäu

Um Platz zu bekommen, zieht eine Klasse in Rettenberg gar ins Rathaus. Ministerium setzt derzeit auf Reihentestungen für Lehrer auf Covid 19.

19.02.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Online-Unterricht kann Spaß machen. In Rettenberg beispielsweise gibt es den „Guten-Morgen-Rap“ und zur Auflockerung vom Online-Unterricht hüpfen die Kinder auf Musik nach Anleitung der Lehrerin und klatschen dazu. „Wir werden immer kreativer“, sagt Schulleiterin Anita Scherm über sich und ihre Kollegen. Ab Montag machen Schüler und Lehrerinnen fast schon wieder eine Rolle rückwärts: Es geht ab in die Schule. Zumindest gilt das für die meisten der 5100 Erst- bis Viertklässler im Oberallgäu. Das Tablet im Unterricht bleibt aber der Begleiter der Kleinen in der Pandemie, die zu mancher Unsicherheit führt.