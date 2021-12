Unangemeldete Corona-Versammlung in Sonthofen

In Sonthofen haben etwa 300 Menschen gegen die Spaltung der Gesellschaft in Corona-Zeiten demonstriert. Laut Polizei waren es vor allem Familien mit Kindern.

13.12.2021 | Stand: 12:46 Uhr

Vor dem Landratsamt in Sonthofen haben sich am Sonntagabend versammelten etwa 250 bis 300 Personen versammelt, um laut eigener Aussage ein Zeichen gegen die Spaltung der Gesellschaft in der Corona-Pandemie zu setzen. Hierzu sollten ungeimpfte Personen eine weiße Kerze und geimpfte Personen eine rote Kerze anzünden, berichtet die Polizei. Bei den Teilnehmern handelte es sich überwiegend um Familien mit Kindern.

Da die Demonstranten teilweise keine Abstände einhielten und auch keinen Mund-Nasen-Schutz trugen, wurden die Teilnehmer von der Polizei zur Einhaltung der Regelungen aufgefordert. Die zuvor nicht angemeldete Versammlung verlief ansonsten friedlich und störungsfrei.

