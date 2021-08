In Sonthofen haben Unbekannte Schrauben in Autoreifen gedreht. Es ist nicht der erste Fall.

18.08.2021 | Stand: 12:21 Uhr

Wie bereits berichtet wurden, seit Anfang Juli in die Reifen von mehreren in der Hans-Böckler-Straße geparkten Autos Schrauben gedreht. Ein ähnlicher Fall wurde nun Im Tannach bekannt. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall im Tatzeitraum vom 07.08.2021 bis zum 09.08.2021 nennen können, können bitte bei der Polizei in Sonthofen unter 08321/6635-0 melden.

