Unbekannte stehlen Eiswaffel, verschleppen sie - und stehlen sie erneut

In Oberstdorf haben Diebe das "Eiswaffel"-Schild eines Cafés gestohlen. Ein Zeuge fand das Schild - doch dann war es wieder weg.

11.06.2021 | Stand: 14:39 Uhr

Am Donnerstag teilte der 56-jährige Besitzer eines Cafés in der Hauptstraße in Oberstdorf mit, dass ein Werbegegenstand in Form einer großen Eiswaffel von Unbekannte entwendet wurde, berichtet die Polizei. Dieser wurde zu Werbezwecken neben der Terrasse des Cafes plaziert.

Am selben Abend meldete ein aufmerksamer Bürger, dass er die Eiswaffel auf einem Privatgrundstück in der Schellenbergerstraße gefunden habe. Bis die Polizei und der Besitzer des Schildes vor Ort waren, war dieses aber schon wieder weg.

Bei der Eiswaffel handelt es sich um einen etwa zwei Meter großen Werbeaufsteller, bestehend aus einer Eiswaffel und mehreren Eiskugeln. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Oberstdorf unter der Telefonnummer 08322/9604-0 entgegen.

