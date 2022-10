Unbekannte Täter schlagen auf 18-Jährigen ein: Opfer muss ins Krankenhaus

Zwei bislang unbekannte Täter haben im Jugendhaus in Oberstdorf einen 18-Jährigen nach einem Streit verprügelt. Der junge Mann musste ins Krankenhaus.

02.10.2022 | Stand: 12:57 Uhr

In einem Jugendhaus in Oberstdorf kam es in der Nacht auf Sonntag (2. Oktober) gegen 3 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mindestens drei Jugendlichen. Die Jugendlichen gerieten aus noch ungeklärter Ursache in Streit, in dessen Folge zwei bislang unbekannte männliche Personen einen 18-jährigen Jugendlichen mehrfach geschlagen haben sollen. Zur medizinischen Versorgung musste dieser in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht werden. Die Täter entfernten sich vor dem Eintreffen der Polizei.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Oberstdorf zu melden. Telefon: 08322/9604-0.

