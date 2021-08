Unbekannte werfen in Immenstadt Steine auf die Straße

In Immenstadt haben Unbekannte Steine auf eine Unterführung geworfen. Die Polizei sucht Zeugen.

18.08.2021 | Stand: 12:17 Uhr

Am Dienstag gegen 22 Uhr haben mehrere Autofahrer gemeldet, dass Steine auf der Fahrbahn im Bereich der Unterführung in der Sonthofener Straße liegen. Als die Polizei eintraf, flüchteten mehrere Personen von der aus dem Bereich der Gleise; diese hatten die Steine auf die Fahrbahn geworfen.

Steinewerfer in Immenstadt: Polizei sucht Zeugen

Die Fahrbahndecke wurde durch die Steine beschädigt, der genaue Sachschaden steht noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08323/96100 bei der Polizei Immenstadt zu melden. (Lesen Sie auch: Steinewerfer an Autobahnen - was geht in diesen Menschen vor?)

Weitere Polizeimeldungen aus Immenstadt lesen Sie hier.