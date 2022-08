Unbekannter betrügt vier Lokale in Oberstdorf und klaut den Geldbeutel einer Kellnerin

Innerhalb kurzer Zeit sind in Oberstdorf vier Zechbetrüge angezeigt worden. Der Täter wird dabei immer gleich beschrieben. Die Polizei bittet um Hinweise.

18.08.2022 | Stand: 13:45 Uhr

Ein Unbekannter soll in Oberstdorf vier Lokale und Gaststätten betrogen und den Geldbeutel einer Kellnerin gestohlen haben. Wie die Polizei berichtet, trat der Mann zuletzt am Montag in einem Lokal in einem südlichen Tal von Oberstdorf auf. Dort bestellte er Essen und Getränke im Wert von 21 Euro und verschwand in einem unbeobachteten Moment. Zudem soll er die Geldbörse einer Kellnerin entwendet und ihn anschließend wieder weggeworfen haben. Laut den Beamten ist es bereits das vierte Fall innerhalb kurzer Zeit. Der mutmaßliche Zechbetrüger wird dabei immer ähnlich beschrieben.

Zechprellerei in Oberstdorf: So wird der mutmaßliche Täter beschrieben

Nach Angaben der Polizei ist der etwa 35-jährige Mann sehr gepflegt und zuvorkommend, hat nach hinten gekämmtes, gegeltes dunkles Haar, gebräunte Haut und trägt einen Vollbart. Laut Zeugenaussagen ist er mit einem Rad unterwegs, etwa 1,75 Meter groß, hat eine normale Figur und ist als Wanderer gekleidet. Zudem trägt er einen großen gelben Wanderrucksack bei sich. Besonders auffällig sind seine Zehenschuhe.

Die Oberstdorfer Polizei geht davon aus, dass er eine Unterkunft in Oberstdorf hat. Insgesamt ist bisher ein Schaden von rund 200 Euro entstanden. Die Beamten bitten Zeugen, die Hinweise auf den mutmaßlichen Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 08322/ 96040 zu melden.

