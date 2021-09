Eine Haustüre, eine Klingel und einen kleinen Tisch hat ein Unbekannter in Sonthofen beschmiert. Die Polizei sucht nach Zeugen.

01.09.2021 | Stand: 12:58 Uhr

Ein unbekannter Täter hat in Sonthofen in der Jahnstraße in der Nacht von Montag auf Dienstag eine Haustüre, eine Klingel und einen kleinen Tisch mit einer unbekannten Substanz beschmiert. Außerdem vergoss er laut Polizei Öl vor einer Wohnungstüre. Das Motiv ist derzeit unklar. Die Polizei hat nun Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise an die Polizei unter 08321/6635-0.

