Unbekannter stiehlt 78-jähriger Frau in Oberstdorf beim Geldabheben die EC-Karte

Der Täter griff der Frau in den Geldbeutel und nahm ihre EC-Karte. Er war so schnell, dass die 78-jährige ihn nicht beschreiben kann. Die Polizei ermittelt.

15.10.2021 | Stand: 14:37 Uhr

Als sie in der Sparkassenfiliale in Oberstdorf Geld abheben wollte, wurde eine 78-jährige Frau bestohlen. Laut Polizei griff ein danebenstehender Mann in den Geldbeutel der Frau und nahm die EC-Karte aus diesem heraus. Der Täter war laut Polizei so schnell, dass die Frau ihn nicht näher beschreiben kann.

Diebstahl ereignete sich am frühen Donnerstagnachmittag in Oberstdorf

Der Diebstahl ereignete sich am Donnerstag zwischen 13 und 14 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Oberstdorf unter der Telefonnummer 08322/96040 zu melden.

