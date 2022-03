Mit zwei Faustschlägen ins Gesicht hat ein unbekannter Täter einen 23-Jährigen in Sonthofen verletzt.

05.03.2022 | Stand: 12:40 Uhr

Am Samstag gegen 04:30 Uhr morgens kam es in der Schnitzerstraße in Sonthofen zu einer Auseinandersetzung. Ein 23-jähriger Mann wurde vor einer Diskothek von einem bislang unbekannten Täter zweimal mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Durch die Schläge wurde der Mann leicht verletzt und musst in ein nahegelegenes Krankenhaus zur weiteren Behandlung verbracht werden. Die Polizei Sonthofen bittet unter der Tel. Nr. 08321/6635-0 um Hinweise.