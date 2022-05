Spektakulärer Unfall am Jochpass: Auto fährt gegen Steinwand und überschlägt sich

Schwerer Unfall gestern am Jochpass Richtung Bad Hindelang. Ein 19-Jähriger war laut Polizei zu schnell unterwegs. Das Auto mit drei Insassen überschlug sich.

28.05.2022 | Stand: 13:09 Uhr

Wie die Polizei am Samstag mitteilt, war der 19-Jährige gestern gegen 18.45 Uhr mit zwei Mitfahrern am Jochpass von Oberjoch in Richtung Bad Hindelang unterwegs.

In einer Kurve kam er ins Schleudern - der Grund laut Polizei: nicht angepasste Geschwindigkeit. Beim Gegenlenken kam das Auto gegen eine Steinwand rechts der Fahrbahn. Der Pkw überschlug sich und blieb anschließend auf dem Dach liegen.

Spektakulärer Unfall am Jochpass geht glimpflich aus

Wie durch ein Wunder wurde keiner der drei Insassen verletzt, teilt die Polizei mit. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

