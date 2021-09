58-jähriger Gleitschirmflieger stürtzt nach Start am Mittagberg ab

Unmittelbar nach dem Start ist ein 58-jähriger Gleitschirmflieger am Mittagberg bei Blaichach abgestürzt. Doch er hatte Glück im Unglück.

25.09.2021 | Stand: 13:01 Uhr

Am Freitagnachmittag hat ein 58-jähriger Gleitschirmflieger unmittelbar nach dem Start am Mittagberg bei Blaichach an Höhe verloren und ist abgestürzt. Obwohl er zunächst auf den Beinen landen konnte, zog ihn laut Polizei ein Windstoß erneut nach oben, infolge dessen er aus etwa fünf Metern Höhe auf den Rücken fiel.

Der Pilot hatte Glück im Unglück und konnte von der Bergwacht Immenstadt mit nur leichten Verletzungen ins Krankenhaus Immenstadt gebrbracht werden.

