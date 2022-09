Am Riedbergpass hat sich am Montag bei einem Unfall ein Motorradfahrer schwer verletzt. Er kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.

13.09.2022 | Stand: 13:11 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am Riedbergpass im Oberallgäu hat sich am Montag ein Motorradfahrer schwer verletzt. Der Mann hatte laut Angaben der Polizei bei einem Überholmanöver ein Auto übersehen, das gerade in gleicher Richtung links abbiegen wollte. Daraufhin fuhr der Motorradfahrer auf den Wagen auf.

Motorradfahrer bei Unfall am Riedbergpass schwer verletzt

Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrer des Motorrads schwer verletzt und musste nach der Erstversorgung mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus nach Immenstadt geflogen werden. Die Beifahrerin im angefahrenen Auto erlitt leichte Verletzungen.

