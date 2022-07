Wohnwagen rammt Motorradfahrer am Riedbergpass in Leitplanke

Bei einem Unfall auf dem Riedbergpass bei Oberstdorf ist ein Motorradfarher verletzt worden. Der Fahrer eines Wohnwagens konnte nicht mehr bremsen.

27.07.2022 | Stand: 12:55 Uhr

Wieder ein Unfall auf dem Riedbergpass nahe Oberstdorf: Am Dienstag ist ein Motorradfahrer von einem Wohnwagen in eine Leitplanke gedrückt worden. Wie die Polizei berichtet, konnte der 72-jährige Wohnwagen-Fahrer an einer Baustellenampel nicht mehr bremsen und fuhr auf einen wartenden Motorradfahrer auf. Lesen Sie auch: Auf diesen Motorrad-Strecken im Allgäu passieren besonders viele Unfälle

Unfall auf dem Riedbergpass am Dienstag (26.7.): Motorradfahrer verletzt

Glück für den Mann: er wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt. Das Wohnmobil des Verursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 2500 Euro.

Mehr Polizei-Nachrichten aus dem Oberallgäu lesen Sie hier.