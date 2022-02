Unbemerkter Streifzusammenstoß am Riedbergpass - Zeugen gesucht

Am Donnerstag haben sich zwei Autos auf dem Riedbergpass bei Obermaiselstein gestreift. Beide fuhren weiter. Erst später fiel der Schaden auf.

11.02.2022 | Stand: 12:53 Uhr

Am Donnerstag hat es gegen 9.45 Uhr einen seitlichen Streifzusammenstoß zweier Fahrzeuge am Riedbergpass auf der Seite bei Obermaiselstein gegeben. Das berichtet die Polizei. Die beiden Fahrzeuge kamen sich im unteren Bereich der Passstraße entgegen und berührten sich der Spurenlage nach jeweils am Heck.

Streifzusammenstoß am Riedbergpass bei Obermaiselstein: Beide Autos fahren weiter

Eine der Beteiligten bemerkte zwar einen Anstoß, interpretierte diesen allerdings nicht als Unfall und fuhr deshalb weiter. Am Ziel angekommen, entdeckte sie den beim Unfall entstandenen, erheblichen Schaden an ihrem Auto und meldete sich bei der Polizei.

Der aktuell noch unbekannte andere Unfallbeteiligte fuhr ebenfalls weiter, ohne anzuhalten. Die Polizei prüft bei beiden, ob ein unerlaubtes Entfernen vom Unfallort vorliegen könnte. Da zu diesem Zeitpunkt mehrere Fahrzeuge in beiden Richtungen auf dem Riedbergpass unterwegs waren, sucht die Polizei nach Zeugen und dem oder der unbekannten Beteiligten. Hinweise bitte an die Polizei Oberstdorf 08322/9604-0.

