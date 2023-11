Drei Autos stoßen auf B19 zusammen - 27.000 Euro Schaden

Bei einem Unfall auf der B19 nahe Immenstadt kollidieren drei Autos. Verletzt wird niemand, doch es gibt 27.000 Euro Schaden.

24.11.2023 | Stand: 13:22 Uhr

Schon wieder hat es auf der B19 einen Unfall gegeben. Diesmal waren am Donnerstag laut Polizei drei Autos an der Auffahrt zur B19 bei Rauhenzell in Immenstadt zusammengestoßen.

Drei Autos stoßen auf B19 bei Immenstadt zusammen

Ein 60-jähriger Autofahrer wollte von Immenstadt kommend auf die B19 in Richtung Kempten fahren und missachtete beim Linksabbiegen die Vorfahrt eines entgegenkommenden Fahrzeuges. Bei der Kollision wurde das Auto der 77-Jährigen gegen ein weiteres Fahrzeug geschoben.

Verletzt wurden laut den Beamten niemand. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von rund 27.000 Euro.

Immer wieder Unfälle auf B19 im Allgäu

Erst am Mittwoch gab es einen Unfall auf der B19, bei dem auch ein Baby an Bord war. Immer wieder passieren an der Kreuzung B19/A980 bei Waltenhofen (Oberallgäu) Unfälle.

