Hoher Schaden bei Frontalzusammenstoß auf B19 nahe Immenstadt

Bei einem Vorfahrtsverstoß auf der B19 sind am Samstag zwei Autofahrer verletzt worden. Ein 73-Jähriger wollte helfen - doch plötzlich rollte sein Auto weg.

29.10.2023 | Stand: 10:59 Uhr

Unfall auf der B19 nahe Immenstadt am Samstag: Eine 74-jährige Autofahrerin wollte auf die Bundesstraße einbiegen, übersah laut Polizei aber ein entgegenkommendes Fahrzeug. Die beiden Autos krachten frontal ineinander und wurden stark beschädigt.

Unfall an B19-Auffahrt nahe Immenstadt - Autofahrer vergisst Handbremse

Ein 73-jähriger Autofahrer stieg aus, um zu helfen, zog allerdings die Handbremse nicht an. Sein Auto rollte etwa 25 Meter rückwärts die Ausfahrt herunter, bis es an einer Schutzplanke zum Stehen kam, so die Polizei.

Bei den Unfällen wurde niemand verletzt, den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 12.000 Euro. Die Unfallverursacherin muss sich auf eine Bußgeldanzeige einstellen.

