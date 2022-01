Weil er die Ausfahrt Rauhenzell wegen Nebels verpasste, wendet ein 73-Jähriger auf der B19 bei Immenstadt - und baut einen Unfall mit einem anderen Auto.

16.01.2022 | Stand: 11:48 Uhr

Weil er die Ausfahrt Rauhenzell wegen Nebels verpasst hatte, hat ein 73-jähriger Oberallgäuer am Freitagabend auf der B19 bei Immenstadt gewendet. Er stieß mit einem anderen Autofahrer zusammen, berichtet die Polizei.

Der 73-Jährige fuhr gegen 22.30 Uhr die B19 in Richtung Kempten. An der Anschschlussstelle Rauhenzell verpasste der Senior wegen Nebels die Abfahrt. Um doch die Ausfahrt zu erwischen, wendete der Oberallgäuer laut Polizei auf der B19, um die eigentliche Auffahrt auf die B19 in falscher Richtung zu Befahren.

Geisterfahrer auf der B19 bei Immenstadt stößt mit anderem Auto zusammen - ein Verletzter

Im Kurvenbereich der Auffahrt kam dem Geisterfahrer ein 47-Jähriger entgegen. Durch viel Glück kam es nur zu einer leichten, seitlichen Kollision beider Fahrzeuge. Der 47-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt, der Unfallverursacher blieb unverletzt.

Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von knapp. 1500 Euro. Dem 73-Jährigen droht nun eine empfindliche Strafe sowie den Verlust seines Führerscheins.

