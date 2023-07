Motorradfahrer fliegt am Riedbergpass über Leitplanke und landet in Tobel

Unfall auf dem bei Bikern so beliebten Riedbergpass: Am Sonntagnachmittag stürzte dort ein Motorradfahrer. Die Passstraße musste gesperrt werden.

02.07.2023 | Stand: 18:40 Uhr

Laut Polizei verunglückte der 20-jährige Motorradfahrer am Samstagnachmittag kurz vor 16 Uhr ohne dass ein weiteres Fahrzeug beteiligt war. Der Biker stürzte in einer scharfen Linkskurve und flog über die Leitplanke ins Gelände ab. Er kam schließlich in einem Tobel zum Liegen.

Unfall am Riedbergpass: Motorradfahrer offenbar ansprechbar

Ein Rettungshubschrauber wurde zur Unglücksstelle beordert, während der Bergung des Fahrers war der Riedbergpass für die Dauer von einer Stunde komplett gesperrt. Der Helikopter flog den Schwerverletzten ins Krankenhaus. Laut einem Polizeisprecher sei der Mann nach dem Unfall ansprechbar gewesen.

