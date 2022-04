Unfall auf der B19: Mutter kommt mit Auto von der Fahrbahn ab

Auf der B19 bei Sonthofen ist es am Freitag zu einem Unfall gekommen. Eine Mutter kam mit ihrem Fahrzeug, in dem auch das Kind saß, von der Fahrbahn ab.

29.04.2022 | Stand: 17:15 Uhr

Auf der B19 in Fahrtrichtung Oberstdorf ist es auf Höhe der Ausfahrt Sonthofen-Nord am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 36-Jährige wollte mit ihrem Auto von der B19 auf die B308 in Richtung Stadtmitte abfahren. Auf gerader Strecke kam die Mutter, die mit ihrem Kind unterwegs war, dann von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Schild und landete zwischen Bäumen neben der B19, berichtet unser Reporter vor Ort.

Vorsorglich wurden Mutter und Kind in ein Krankenhaus gebracht, laut den Beamten der Polizei Sonthofen blieben sie aber unverletzt und kamen mit dem Schrecken davon. Warum die 36-Jährige von der Fahrbahn abkam, ist unklar. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

