Unfall in Bühl am Alpsee: Auto prallt gegen Zäune und landet im Bach

Auf der B308 ist es in der Nacht auf Samstag zu einem Unfall gekommen. Das ist bisher bekannt.

Nahe Bühl am Alpsee ist es am Freitag um 23.30 Uhr auf der B308 zu einem Unfall gekommen. Ein Auto kam von Oberstaufen, verlor aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle und krachte seitlich gegen mehrere Zäune. Danach kam das Auto in einem Bach zum Liegen.

Inwieweit der Fahrer verletzt wurde, war am Samstagmorgen noch nicht bekannt.

Die Feuerwehr Immenstadt und Bühl waren mit 35 Kräften im Einsatz. Sie suchten auch die Umgebung nach weiteren Verletzten ab.

