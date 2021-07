Fahrer überschlägt sich in Bad Hindelang mit Quad

Ein 56-Jähriger verlässt in Bad Hindelang mit dem Quad die Straße und fährt in unwegsames Gelände. Aufgrund eines Fahrfehlers überschlägt er sich mehrmals.

14.07.2021 | Stand: 12:46 Uhr

Ein Mann hat sich in unwegsamen Gelände in Bad Hindelang mit seinem Quad überschlagen.

Nach Angaben der Polizei fuhr der 56-Jährige am Dienstagvormittag mit seinem Quad auf einer Straße im Bereich der Ochsenalpe. Während sein Arbeitskollege mit dem Auto auf der Straße blieb, verließ der 56-Jährige diese mit dem Quad. Er fuhr in eher unwegsames Gelände, um etwas nachzusehen, wie er selbst sagte.

Fahrer überschlägt sich abseits der Straße mit dem Quad

Laut Polizeibericht überschlug sich das Quad samt Fahrer aufgrund eines Fahrfehlers mehrmals. Der Fahrer verletzte sich dabei und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Quad enstand bei dem Unfall Totalschaden in Höhe von 5000 Euro.

