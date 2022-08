Unfall bei Immenstadt: Motorradfahrer stürzt wegen Ölspur

Laut Polizei ist ein Motorradfahrer bei Immenstadt auf einer 100 Meter langen Ölspur ausgerutscht. Die Beamten suchen nach dem Verursacher.

08.08.2022 | Stand: 13:58 Uhr

In der Nähe von Immenstadt hat sich ein Motorradfahrer bei einem Sturz durch eine Ölspur leicht verletzt. Auf der Strecke zwischen Missen und Zaumberg übersah der 57-Jährige am Sonntagmittag eine 100 Meter lange Ölspur und verlor in einer Kurve das Gleichgewicht.

Zu dem Zeitpunkt gab es keinen Gegenverkehr, so die Aussage der Beamten.

Polizei über Unfall bei Immenstadt: Straße wurde wegen Ölspur gesperrt

Die Polizei sperrte die Strecke bei Immenstadt anschließend in Richtung Zaumberg für etwa eine Stunde. Der Verursacher ist bislang unbekannt - die Polizei Immenstadt sucht nach ihm. Hinweise nehmen die Ermittler unter 08323/96100 entgegen.

