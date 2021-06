Unfall nahe Immenstadt - 70-Jährige kommt schwer verletzt ins Krankenhaus

Eine Sonthofenerin will im Bereich der Birkenallee abbiegen. Eine 70-Jährige bremst reichtzeitig, eine 25-Jährige nicht. Die 70-Jährige wird schwer verletzt.

06.06.2021 | Stand: 18:02 Uhr

Schwer verletzt worden ist eine 70-jährige Oberallgäuerin am Freitagnachmittag bei einem Abbiegemanöver im Bereich der Birkenalle zwischen Rettenberg und Immenstadt.

Am Freitag gegen 14.45 Uhr befuhren drei Fahrzeuge hintereinander die Birkenallee von Rettenberg in Richtung Immenstadt. Eine 70-jährige Sonthofenerin wollte an der Abzweigung zum Pendlerparkplatz nach links abbiegen. Eine hinter ihr fahrende 70-Jährige aus dem Raum Oberallgäu erkannte die Situation noch rechtzeitig und bremste laut Polizei ab. Eine zuletzt folgende 25-jährige Oberallgäuerin konnte allerdings nicht mehr anhalten und fuhr auf die 70-Jährige auf.

Auffahrunfall nahe Immenstadt bei Abbiegemanöver - 70-Jähirge muss schwer verletzt ins Krankenhaus

Durch den Aufprall wurde diese auf das abbiegende Auto geschoben. Die 70-jährige Fahrerin des mittleren Fahrzeugs wurde schwer verletzt in eine Klinik eingeliefert. Die Unfallverursacherin und ihr Beifahrer kamen ebenfalls in eine Klinik. Sie konnten diese aber noch am selben Tag wieder verlassen, wie die Polizei berichtet.

Alle Fahrzeuge wurden massiv beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 19.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Birkenallee komplett gesperrt werden.

