Landwirt verliert in Blaichach Hunderte Liter Gülle: Straße musste gesperrt werden

Weil ein Landwirt mit seinem Gespann in Blaichach Hunderte Liter Gülle verloren hat, musste die Straße gesperrt werden. Wie es dazu kam, ist noch unklar.

27.10.2021 | Stand: 15:55 Uhr

Zwischen 500 und 700 Liter Gülle sind am frühen Mittwochmorgen in Blaichach ( Oberallgäu) mitten im Ort über die Durchfahrtsstraße gelaufen. Zuvor war ein Landwirt von Gunzesried in Richtung Immenstadt unterwegs. Aus noch unbekannten Gründen floss die Jauche aus dem großen Anhänger des landwirtschaftlichen Gespanns, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Landwirt verliert in Blaichach Hunderte Liter Gülle:Die Polizei ermittelt noch, wie es zu dem Vorfall gekommen ist

Beide Fahrstreifen mussten gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. Die Feuerwehren aus Sonthofen und Bihlerdorf waren im Einsatz. Die Beamten ermitteln noch, wie es zu dem Vorfall gekommen ist. Allerdings muss der Landwirt mit einem Bußgeldverfahren rechnen.

