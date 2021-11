Autofahrerin fährt 13-jährigen Radler in Burgberg an

Vermutlich wegen eines Missverständnisses kam es in Burgberg zu einem Unfall zwischen einem 13-jährigen Radfahrer und einer Autofahrerin. So geht es dem Jungen.

09.11.2021 | Stand: 12:42 Uhr

Am Montagmorgen ist es in Burgberg ( Oberallgäu) zu einem Unfall zwischen einem 13-jährigen Fahrradfahrer und einem Auto gekommen.

Der 13-Jähirge wollte gegen 8 Uhr wollte mit seinem Fahrrad die Sonthofener Straße in Richtung Blaichacher Straße überqueren. Da zu diesem Zeitpunkt ein weißer VW Golf an der Kreuzung stand, hielt der Bub zunächst an, berichtet die Polizei.

13-jähriger Radfahrer wird in Burgberg von Auto angefahren - Die Polizei sucht Zeugen

Vermutlich auf Grund eines Missverständnisses fuhren dann der Bub und die Fahrerin des VW gleichzeitig los und es kam zu einer Berührung. Der Bub blieb laut Polizei nach ersten Erkenntnissen glücklicherweise unverletzt.

Die Polizei bittet dennoch, dass sich Zeugen des Vorfalls beziehungsweise die Fahrerin des VW Golf, unter 08321/66350 zu melden. Die Fahrerin wird wie folgt beschrieben: Blonde lange Haare, keine Brille.

