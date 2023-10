Eine Radfahrerin ist in Bad Hindelang über einen Metallzaun gestürzt und hat sich schwer verletzt.

30.10.2023 | Stand: 13:44 Uhr

In Bad Hindelang ist es am Sonntag zu einem Unfall gekommen: Wie die Polizei berichtet, fuhr am Nachmittag eine 46-jährige Radfahrerin auf dem Konrad-Eberhard-Weg talwärts.

Radfahrerin bei Sturz in Bad Hindelang schwer verletzt

Aufgrund eines Bremsfehlers schaffte sie es nicht mehr rechtzeitig an der Einmündung in die Marktstraße zu bremsen und stürzte auf der gegenüberliegenden Straßenseite über einen Metallzaun.

Durch den Sturz verletzte sich die Radfahrerin schwer und der Rettungsdienst brachte sie in ein nahegelegenes Krankenhaus.