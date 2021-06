Schlimmer Unfall bei Bolgenalpe Bolsterlang: Landwirt gerät mit Kopf in Hubschrauber-Rotor

Schlimmer Arbeits-Unfall in Bolsterlang: Bei der Bolgenalpe ist ein Landwirt in den Heck-Rotor eines Lasten-Hubschraubers geraten. Er wurde notoperiert.

14.06.2021 | Stand: 13:02 Uhr

Der Unfall ereignete sich bereits am Freitag, wie die Polizei erst jetzt mitteilt. Der Landwirt hatte den Lastenhubschrauber für einen Materialtransport angefordert. Nach der Landung in der Nähe der Bolgenalpe unterhalb des Riedberger Horns bei Bolsterlang geriet er laut Mitteilung aus bislang ungeklärter Ursache in den Heck-Rotor des Helikopters.

Dabei zog sich lebensgefährliche Kopfverletzungen zu. Der 44-Jährige musste in kritischem Zustand mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Kempten transportiert und dort notoperiert werden.

Nach Hubschrauber-Unfall in Bolsterlang: Landwirt in stabilem Zustand

Laut Polizei-Mitteilung befindet sich der Mann inzwischen in einem stabilen Zustand. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, dazu ermittelt jetzt die Kriminalpolizei.

