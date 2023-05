Gefährliche B19-Kreuzung: Wieder Verkehrsunfall an Unfallschwerpunkt

Erneut sind an der B19 und B308 in Immenstadt zwei Autos zusammengestoßen. Die Fahrerin achtete offenbar nicht auf die Vorfahrt einer 26-Jährigen.

10.05.2023 | Stand: 12:58 Uhr

Am Dienstag ist eine Frau in Immenstadt von der B19 auf die B308 abgebogen und dabei mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Wie die Polizei berichtet, fuhr die 69-Jährige von Kempten in Richtung Sonthofen. Hinter der Ausfahrt Immenstadt Nord wollte sie nach rechts auf die B308 abbiegen und in die Stadt fahren.

69-Jährige fuhr auf der B19 in Immenstadt in ein Auto

Beim Abbiegen ignorierte die Fahrerin die Vorfahrt einer 26-Jährigen, die auf der B308 in ihrem Auto von links kam. Beide Autos stießen zusammen, keine der Frauen verletzte sich. Der Schaden beträgt etwa 8.000 Euro.

Schon häufig ist es dort zu Unfällen gekommen. Mittlerweile warnt ein Stopp-Schild nach der Ausfahrt der B19. (Lesen Sie auch: Unfall mit vier Autos auf B19 in Oberstdorf, zwei Verletzte)

