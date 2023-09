Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitag in Missen-Wilhams (Oberallgäu).

02.09.2023 | Stand: 10:18 Uhr

Wie die Polizei mitteilt, kam es am Freitag gegen 18.20 Uhr zu einer folgenschweren Kollision in der Dorfstraße in Missen. Ein Radfahrer prallte dabei in einen geparkten Pkw und zog sich schwere Verletzungen zu.

Radfahrer in Missen schwer verletzt: Mann wird Hubschrauber in Klinik geflogen

Der Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen. Weitere Details wurden zunächst nicht genannt.

