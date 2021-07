Bei Unfallaufnahme entdeckt: Mann fährt seit zehn Jahren ohne Führerschein

Ein 67-Jähriger aus Baden Württemberg war in einen Unfall in Oberstdorf verwickelt. Dabei stellt die Polizei fest: Er fährt seit zehn Jahren ohne Führerschein.

Ein 67-jähriger Urlauber aus Baden Württemberg ist an einem Autounfall in Oberstdorf beteiligt gewesen.

Bei der Unfallaufnahme zeigte er den Beamten nach Polizeiangaben einen im EU-Ausland ausgestellten Führerschein vor. Ermittlungen diesbezüglich ergaben zwischenzeitlich, dass besagter Führerschein in Deutschland nicht anerkannt wird.

Weiterhin konnte laut Polizeibericht ermittelt werden, dass der Mann bereits seit gut zehn Jahren ohne gültige Fahrerlaubnis Auto fährt. Er dürfe nun die Heimreise ohne sein Fahrzeug antreten. Die Polizeiinspektion Oberstdorf hat ein Strafverfahren eingeleitet.

