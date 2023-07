Traktor erfasst zehnjährigen Bub in Oberstdorf

Vor einem Gasthof in Oberstdorf erfasst ein Traktor einen zehnjährigen Bub. Das Kind wird mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus geflogen.

27.07.2023 | Stand: 16:09 Uhr

Bei einem Unfall in Reichenbach, einem Ortsteil von Oberstdorf (Kreis Oberallgäu), wurde am Mittwoch gegen 16.30 Uhr ein Zehnjähriger schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei erfasste ein Traktor den Bub auf dem Parkplatz eines Gasthofes. In dem Gasthof fand gerade eine private Veranstaltung statt und mehrere Kinder hielten sich vor dem Gebäude auf.

Bub bei Unfall mit Traktor in Oberstdorf schwer verletzt

Als der 42-jährige Traktorfahrer an dem Gasthof vorbeifuhr, kam das Kind zwischen zwei geparkten Autos hervor und wurde von dem Traktor erfasst. Ein Rettungshubschrauber brachte das schwer verletzte Kind in ein Krankenhaus. Es befindet sich laut Polizei außer Lebensgefahr.

Während der Unfallaufnahme betreuten geschulte Polizisten und Notfallseelsorger die Angehörigen und die Kinder. Die Polizei Oberstdorf ermittelt zum Unfallhergang.

