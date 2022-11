Pedelec-Fahrer fährt Kind in Sonthofen an und flüchtet

Bei einem Unfall gestern in Sonthofen hat ein Pedelec-Fahrer ein Kind (6) angefahren und verletzt. Der Mann fuhr davon und wird von der Polizei gesucht.

15.11.2022 | Stand: 13:43 Uhr

In Sonthofen ist es gestern am Montagmorgen (14.11.22) zu einem Unfall vor der Grundschule in der Berghofer Straße gekommen.

Ein Kind stieß laut Polizei in dem verkehrsberuhigten Bereich mit einem Pedelec-Fahrer zusammen. Beide stürzten, das sechsjährige Mädchen wurde dabei verletzt.

Unfall in Sonthofen: Kind angefahren und geflüchtet

Während sich die Mutter um das Kind kümmerte, stieg der Radfahrer laut Polizeimitteilung wieder auf sein Pedelec und fuhr davon.

Nach der Beschreibung war der Radfahrer rund 1.90 Meter groß, 75 Jahre alt und trug eine grün/weiß/blaue Steppjacke. Unterwegs war er mit einem grauen Pedelec mit auffälligem Skelett-Aufkleber.

Die Polizei Sonthofen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08321 66350.

Mehr Polizei-Nachrichten aus der Region, Bayern und aus Deutschland laufend aktuell hier.