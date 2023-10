Fußgängerin stürzt nach Zusammenstoß mit Fahrrad und erleidet eine Hirnblutung

Erst sah es so aus, als ob die Frau beim Unfall in der Fußgängerzone in Sonthofen unverletzt blieb. Doch dann kam eine lebensbedrohliche Verletzung ans Licht.

16.10.2023 | Stand: 15:33 Uhr

Was zuerst harmlos auszusehen scheinte, stellte sich nachher als lebensbedrohliche Verletzung heraus: Eine Fußgängerin ist in Sonthofen in der Fußgängerzone von einem vorbeifahrenden Fahrradfahrer gestreift worden. Dabei stürzte die 61-jährige Frau laut Polizei zu Boden. Doch augenscheinlich blieb sie bei dem Unfall am Freitag unverletzt. Der 15-jährige Radler und die Frau gingen nach der Unfallaufnahme ihrer Wege.

Frau wird in Sonthofen von Fahrradfahrer angefahren - und wird lebensbedrohlich verletzt

Doch am Samstag meldete sich die Tochter der Frau bei der Polizei. Sie sagte, ihre Mutter habe nach dem Unfall eine Hirnblutung gehabt und musste in die Klinik gebracht werden. Nachdem sie akut in Lebensgefahr schwebte, musste die 61-Jährige notoperiert werden. Zurzeit ist sie laut Polizei stabil. Die Sonthofer Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet hatten. Diese können sich unter Telefon 08321/6635-0 melden.

