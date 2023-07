Bahnstrecke Richtung Oberstdorf nach Unfall wieder frei

In Sonthofen hat es heute Vormittag einen Unfall gegeben. Ein Lkw blieb an einer Brücke hängen. Wie es dazu kam.

30.06.2023 | Stand: 16:16 Uhr

Zu einem kuriosen Unfall ist es am Freitagvormittag an der Bahnbrücke in der Oberstdorfer Straße in Sonthofen gekommen. Ein 47-jähriger Lkw-Fahrer blieb mit seinem Fahrzeug unter der Unterführung hängen. Der Mann hatte laut Polizei wohl zu spät bemerkt, dass der hinter dem Führerhaus befestigte Kran nicht vollständig eingefahren war. Er kollidierte bei voller Fahrt mit der Brücke.

Unfall in Sonthofen: Lkw bleibt unter Brücke hängen

Bei dem Unfall entstand am Fahrzeug ein Schaden von 20.000 Euro. Unmittelbar danach war auch die Bahnstrecke zwischen Sonthofen und Fischen kurzzeitig gesperrt worden, bis ein Techniker der Bahn die Gleise wieder für die Züge freigeben konnte. Seine Untersuchung ergab, dass an der Brücke kein Schaden entstanden war.

